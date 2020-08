Kathy Salosny tras alejarse de la TV se ha dedicado 100% a su emprendimiento en Tunquén.

Pero con el tema de la pandemia su fuente de ingresos debió cerrarse por lo por estos días podemos verla todas las tardes y noches conversando y apoyando a los emprendimientos a través de su cuenta de Instagram.

Y ahora este apoyo se realizará a través de una señal de televisión, ya que regresará con un espacio a Telecanal llamado Pymes con sentido, el que buscará potenciar a los emprendimientos nacionales.

La animadora contó a BioBioChile, que este será un segmento de entrevistas que estará inmerso en el programa Mercado Mayorista TV, el cual es conducido por Rodrigo Cabezas.

“A partir de los videos en vivo que he hecho en mi Instagram, donde me he acercado a las pymes, se le ocurrió a Rodrigo Cabezas, conductor de Mercado Mayorista TV en Telecanal, tener una sección donde yo entrevisto a emprendedores o personas que necesitan reactivar sus empresas en medio de la pandemia, porque la cosa está complicada”, dijo.

“Es una manera de ayudar. Son pequeñas entrevistas donde hablamos de las historias de las familias, personas y proyectos que tiene al servicio de la gente”, agregó.

Según publica el medio antes citado este nuevo espacio será emitido a las 22:00 horas dos veces por semana en la estación.

“Mañana aparece la primera entrevista que hice, son dos entrevistas a la semana, son los martes y los jueves. Ya luego grabaremos más y seguiremos adelante”, aseguró.