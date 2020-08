Esta sería la razón de por qué Tom Cruise no ve a su hija Suri

Hace años que no no se ven y esto se debería a su religión

Fruto de la relación de Tom Cruise con Katie Holmes nació Suri quien actualmente tiene 14 años pero hace 8 que el intérprete no la ve y por razones que nadie parece entender.

Los actores se separaron en 2012 y, si bien al principio compartían encuentros para que él viera a la niña ya no aparecían en fotos juntos.

¿Cuál sería la razón de su distanciamiento? Pues varios medios estadounidenses aseguran que él sí puede ver a Suri, pero no lo hace, por razones relacionadas a la iglesia de Cienciología. Esto porque él pertenece a esta religión, pero ella no.

Según una fuente consultada por US Weekly: «Todos los miembros de la Cienciología pueden ver a sus hijos si lo desean. Pero él elige no hacerlo porque ella no es una ciencióloga».

Cuando Katie estuvo casada con Tom, ella perteneció a esa iglesia, pero cuando se separaron la actriz cortó todos los lazos con la Cienciología e incluso inscribió a Suri en un colegio católico. Esta ha sido una de las razones que aventuran los medios de por qué el actor no ve a su hija que ahora tiene 14 años.

Y actualmente Suri es toda una adolescente a la moda, captando la atención de los paparazzis con sus looks cuando sale con su madre o sola.