Estos últimos días el programa de Ellen DeGeneres ha estado en la mira luego que fuera acusado de malas prácticas laborales, racismo y ambiente hostil.

A raíz de la investigación que se inició luego de que exempleados afirmaran que en el programa hay una “cultura laboral tóxica”, acoso profesional y racismo en el equipo, la presentadora escribió una carta refiriéndose a los hechos donde pide perdón a sus trabajadores.

“En el primer día de nuestro show, les dije a todos en nuestra primera reunión que ‘The Ellen DeGeneres Show’ sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió, y me decepciona saber que este no ha sido el caso”, dice en el documento que tuvo acceso el sitio The Hollywood Reporter.

“Lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show (…) Mi nombre es el que está en el show y todo lo que hagamos, así que yo tengo la responsabilidad de esto”, agregó.

La presentadora señaló que el éxito que ha tenido su programa ha sido gracias a la dedicación y arduo trabajo que sus empleados. Además reconoce que no ha podido estar al tanto para que los demás hagan su trabajo. “Claramente algunos no lo hicieron. Eso ahora cambiará y estoy comprometida a garantizar que esto no vuelva a suceder”, aseguró.

Además, aseguró que colaborará con la investigación que se está llevando a cabo para esclarecer lo sucedido.

La investigación se dio a conocer semanas después de que exempleados hablaran con el sitio BuzzFeed donde acusaron racismo por parte de la producción, además de malos tratos.

Según el testimonio de algunos antiguos trabajadores, había una dinámica de “miedo”, como por ejemplo, se tomaban represalias contra empleados que habían tomado días libres por problemas médicos o familiares.