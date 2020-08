“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así”, cuenta sobre la visita que le hicieron los hombres del otrora líder del Cartel de Medellín.

Carlos Villagrán es conocido internacionalmente por interpretar a “Quico” en “El chavo del 8”. Tanto así que en una oportunidad le ofrecieron una millonaria suma de dinero para actuar en la fiesta de cumpleaños de la hija de Pablo Escobar.

Así lo reveló en conversación con cadena América TV, donde contó detalles del encuentro con los hombres que había mandado el fallecido líder del Cartel de Medellín.

“Estaba en el hotel Tequendama en Bogotá cuando me llaman de recepción. Me dicen ‘hay tres personas que quieren hablar con usted’. Pensé que eran periodistas”, cuenta.

Cuando se reunió con los sujetos se enteró a qué venían y quién los mandaba. “Subieron, nos presentamos, traían un portafolio en la mano, lo abrieron y sacaron un chequera”.

“Me dijeron ‘mañana es el cumpleaños de la hija de mi patrón, él quiere que usted actúe, ponga la cifra que quiera hasta un millón de dólares’”. contó el actor mexicano.

A pesar del miedo, Villagrán rechazó la oferta con una excusa que lo salvó de la compleja e incierta situación. Les dijo que no podía hacer otras presentaciones que las estipuladas en el contrato.

“Se me heló el cuerpo, no esperaba una cosa así. Se me ocurrió decirles que yo traía una cláusula donde decía que yo podía hacer nada más a lo que vine, me lo respetaron, cerraron las chequeras, cerraron el portafolios, se despidieron muy bien de mí y se fueron. Yo supongo que era gente de Pablo Escobar”, contó.

Con el pasar de los días, la preocupación de Villagrán por una posible represalia lo hizo regresar lo antes posible a México. “Más o menos al tercer día les digo ‘ya me voy porque tengo un miedo tremendo, me van a balear por haberme negado y prefiero regresar’”, recuerda.