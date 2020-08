La ‘ciudad de 15 minutos’ que proponen en Francia para mejorar la vida de los habitantes

En muchas ciudades del mundo sus habitantes deben recorrer largas distancias para llegar a sus trabajos o realizar compras en un centro comercial. Algo que desde hace tiempo un grupo de urbanistas están intentando cambiar por un concepto de “ciudad en 15 minutos”.

En palabras simples, es una planificación urbana en la que los ciudadanos reduzcan su tiempo de desplazamiento como una forma de mejorar la calidad de vida y reducir los índices de contaminación.

Aunque muchos lo ven como una opción en un mundo post pandemia, lo cierto es que este concepto en Francia lo han venido implementando incluso antes de la crisis sanitaria por el Covid-19.

“Las calles las estamos transformando para bicicletas y peatones, con más vegetación y fuentes, porque para combatir el cambio climático se necesita fresco y verde”, le dice a BBC, el urbanista Carlos Moreno, asesor de Anne Hidalgo, alcaldesa de París.

El urbanista, responsable de acuñar el concepto de “ciudad en 15 minutos”, agrega que este modelo de ciudad permite romper con el “círculo vicioso” de las grandes ciudades en la que las personas se ven obligadas a levantarse muy temprano en la mañana y regresar a sus hogares al final de la tarde.

Los desplazamientos cortos dentro de la ciudad buscan mejorar la calidad de vida de las personas y bajar los índices de contaminación. Además, el uso de opciones alternativas de transporte, como por ejemplo, la bicicleta, va en el mismo sentido de las recomendaciones para evitar una nueva ola de contagio por Covid-19.

“En el contexto de covid-19 que vivimos, el sistema de transporte colapsó. Entonces ir hacia un modelo de ciudad de 15 o 20 minutos es una visión que tiene muchos factores positivos”, asegura Moreno.

El urbanista añade que la idea es hacer la vida urbana más agradable, ágil y flexible creando servicios de proximidad para todos. “15 significa que no estoy en mi casa pero no estoy tan lejos; 30 ya es otra cosa porque es un tiempo que estás perdiendo y que podrías aprovechar de otra manera”, señala.

