«Mea culpa» se ha tomado el trasnoche de TVN hace semanas, cada jueves y domingo. Recordemos que este recordado espacio relataba los crímenes más terribles que marcaron la historia policial chilena.

El programada creado en 1993, estuvo más de 15 años al aire. Ahora se retransmitió a raíz de la pandemia y ha sido todo un éxito en sintonía, al punto que muchos usuarios comentan los capítulos en redes sociales como Twitter. Incluso, otros televidentes han pedido que vuelva a la pantalla chica pero con historias de casos más recientes.

Carlos Pinto responde

Debido a este éxito, su animador Carlos Pinto habló con La Cuarta sobre el tema, aclarando que no depende de él que se realice una nueva temporada pero que sí le gustaría participar en caso de que se hiciese.

“Es importante dejar en claro que una nueva temporada de Mea Culpa, no depende de mí. El actor más importante es TVN. En lo personal, no he abrigado esta esperanza por lo mismo. Pero debo reconocer que este ciclo de repeticiones me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia”, aseguró al medio citado.

Eso sí, el periodista expresó que “esta suerte de espontáneo y gratuito focus group realizado en pantalla, me ha dejado un sabor muy agradable como realizador y debo reconocer ese resultado me abre el apetito”.

¿Qué casos actuales podrían recrearse?

Si de material se trata, lamentablemente para la historia del país, hay muchos casos policiales que podrían revivirse en un «Mea culpa 2.0″.

El comunicador tiene sus favoritos, aunque hay uno que destaca. “Me gustaría realizar el caso del médico, quien coludido con su madre, dio muerte a su hermano enfermo mental, a quien llevó al desierto de Atacama para quitarle la vida y luego de sepultarlo allí pasaron diez años antes que se supiera la verdad», afirmó.

Entre los criterios que utiliza para elegir un caso, Carlos señaló que «lo primero es que se trate de una historia criminal que sea digna de ser contada. Esto significa que pueda importarle a la gente. Segundo, que tenga un componente dramático. Es decir, que la historia posea naturalmente atractivo con principio, desarrollo y un gran y original desenlace. Y tercero, lo más importante, que el protagonista quiera acceder a contar su historia».

Además del caso del médico que asesinó a su hermano, Pinto también otros casos que le gustaría llevar a la televisión. Uno sería el crimen del profesor Nibaldo a manos de su esposa, Johanna Hernández y el amante de ella, Francisco Silva.

También incluiría la desaparición y homicidio de Fernanda Maciel, quien tiene como único acusado a Felipe Rojas. Y por último, el polémico caso de María del Pilar Pérez, conocida como «La Quintrala», quien está detenida por ser la autora intelectual de varias muertes, incluida la de su ex esposo.

¿Y qué dice TVN?

Desde la señal estatal reconocen que la nueva puesta al aire del programa ha dado buenos resultados, y ante las solicitudes de nuevos episodios, el canal no cierra la posibilidad.

“En Televisión Nacional estamos permanentemente abiertos a recibir propuestas y en su momento se analizó una nueva versión remozada de Mea Culpa con Carlos Pinto como líder. Finalmente, ese proyecto (Irreversible) se realizó y exhibió en otro canal”, aseguró Nicole Sternsdorff, subgerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos de TVN, según cita Página 7.

Aun así, recalcaron que siguen abiertos a “recibir este proyecto como cualquier otro, de Carlos Pinto o de cualquier realizador nacional”.