Sean Penn y Leila George contraen matrimonio en secreto

View this post on Instagram

Después de cuatro años de noviazgo, Sean Penn, de 59 años, se casó en secreto con la australiana Leila George, de 28. La pareja se conoció durante las grabaciones de un audiolibro. Además de la actuación, comparten su pasión por la filantropía y el activismo ❤️. Te contamos más de su historia de amor en Stories 👆🏻(Foto: Getty Images) #seanpenn #leilageorge #love #justmarried