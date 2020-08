Tatiana Merino explicó el origen de su mala onda con Paty Maldonado

Recientemente Tatiana Merino se ha mostrado muy crítica hacia Paty Maldonado por diversos motivos. De hecho la actriz partió reaccionando a los dichos transfóbicos y homofóbicos de la opinóloga, asegurando que se debían a que ella escondía su verdadera orientación sexual hace años.

Tras esto Tatiana compartió en sus redes sociales un video donde «La Maldo» aparecía tratando muy mal a su perrito, acusándola de maltrato animal. Ahora la ex vedette quiso ahondar en su mala onda hacia la ex rostro de Mega con una extensa publicación, donde además explica por qué quiso alzar la voz.

“Quiero agradecer públicamente a Patricia Maldonado. Por primera vez después de tantos años, al referirse de mi persona, NO uso la palabra ladrona, casa de ancianos, te robaste dinero y bla bla bla. Algunos me advertían, ten cuidado, la Paty se ira con toda su artillería… pero yo respondía… el que nada hace, nada teme. Y preparé mi pecho, su violencia ya no me afecta. Pero esta vez fue diferente”, partió señalando Tatiana.

Luego la actriz agregó: «La raíz de mi rabia hacia ti lo tengo bien clarito, nació en aquella época en que me inventaste problemas de dineros mal usados en la fundación, siendo que sabias que estaba todo ok. Siempre tu violencia basada en mentiras; eso si me afectó y fue ahí cuando comencé a ver los efectos de lo que significó decirle NO a la señora Patricia Maldonado, la intocable comadre del dictador».

«Que quede claro que esto no es una pelea trivial de farándula o mujeres adultas discutiendo temas pasados. Mi tema es otro», aclaró Tatiana, para luego agregar: «Yo ya sufrí con su violencia y callé, porque como usted dice yo era un quiltro y usted un pitbull».

«Hoy seguir permitiéndole a usted que denigre a mujeres, ya eso, no se deja pasar como un simple cahuín, seguir permitiéndote que hables tan suelta de cuerpo con tanta violencia e insensatez sobre las minorías sexuales, eso es inaceptable, sobre todo en un país como Chile al que tanto le ha costado avanzar en aceptar ‘las diferencias’», explicó Merino.

Tatiana dijo estar segura que «a Daniela Vega; así como a mí, tus palabras no nos afectan en lo más mínimo. Pero mientras usted dispara con la metralleta de la ignorancia… ¿qué pasa con el resto? No se olvide que hay niños, adolescentes y adultos trans, que por sus dichos son violentados, humillados, invisibilidades en nuestro país. Encuentro que es realmente un completo peligro que personas como usted aún tengan voz en los medios de comunicación».

«El mundo evolucionó señora y usted se quedó abajo, hoy los ‘quiltros’ no le tememos a los ‘pitbull’, porque entendemos que juntos podemos romper esquemas y perder los miedos. Mucha suerte, señora Patricia y cierre una vez por todo su boca, en beneficio de los que vienen detrás suyo. Tatiana», sentenció.