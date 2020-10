Anita Reeves participó en el podcast «Impacto en el rostro», donde repasó su extensa trayectoria en las teleseries. En la oportunidad la artista recordó su especial experiencia trabajando con Felipe Camiroaga.

Esto porque ella compartió pantalla con el recordado animador en la teleserie «Jaque Mate», donde desarrollaron una gran amistad. Ahí Anita interpretaba a Elvira Tapia, la madre del tímido Aldo, quien era interpretado por Camiroaga. Su vínculo traspasó la ficción.

“A mí me llamaron antes, para hacerle unos talleres a Felipe, aunque eran más bien conversaciones que teníamos. Ahí nos hicimos amigos, yuntas. En la teleserie era su mamá, así que estábamos harto juntos”, comenzó diciendo ella.

Actuar con Felipe

En cuanto al desempeño del animador en la actuación Anita señaló: “Felipe era muy histriónico, pero para hacer comedia. Cuando tenía que hacer personajes o escenas más serias, se ponía muy tenso, entonces el gran trabajo era tratar de soltarlo”.

“Yo lo retaba mucho, porque en Jaque Mate, él se tuvo que poner serio y era muy difícil. Un día se cortó el pelo y tenía continuidad. Yo decía ‘eso pasa por traer gente que no son actores profesionales’. Le dije a él ‘cómo se te ocurre’ y él me dijo ‘es que no me di cuenta’. Fue un poco eso, una relación entre profesional, amistosa y de mamá retona, la misma mamá que lo retaba en la teleserie, lo retaba afuera”, agregó.

Respecto a si el animador logró soltarse en la actuación, Anita comentó que sí y que para ello fue fundamental la labor de Aline Kuppenheim, su pareja en la teleserie. “Afortunadamente tenía una muy buena relación con ella. La Aline lo hacía reír mucho, lo hacía soltar mucho, porque las escenas con ella eran las más difíciles, porque eran de pareja, con besos, complejas para alguien que no es actor profesional”.

Finalmente Reeves entregó su opinión sobre por qué Felipe Camiroaga no continuó en las teleseries, pese a que que le gustaba mucho actuar.

“Él habría seguido, pero no pudo porque la televisión lo requirió más. Yo creo que si Felipe hubiera estudiado más, habría hecho cosas interesantes. A raíz de una escena que hicimos, le dije que lo veía haciendo un muy buen Shakespeare o un muy buen Molière. Ahí habría estado en su salsa”, sentenció.