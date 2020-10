Han pasado tres años de aquel accidente que dejó a Ignacio Lastra con más del 80% de su cuerpo quemado. Si bien el joven ha tenido una impresionante recuperación, no deja de impactar a sus seguidores al mostrar sus avances.

Y es que el exchico reality pasó cerca de cinco meses hospitalizado, por lo que desde el momento en que pudo retomar la actividad física, lo hizo. De esta manera, en poco tiempo Ignacio recuperó la trabajada figura con la que lo conocimos en televisión.

Para é sus entrenamientos se han convertido en parte fundamental de su rutina y de su recuperación, tal como suele mostrar en sus redes sociales. En ese contexto, el exmodelo sorprendió recientemente al compartir unas stories entrenando, demostrando además que está más fuerte que nunca.

Además otra de las grandes pruebas de la recuperación de Ignacio ocurrió en marzo de este año, cuando lo vimos probando suerte en «Bailando por un sueño». En entrevista con «La Cuarta», Lastra confesó que este fue un gran desafío para él.

«Es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen, porque a pesar de verme fuerte siempre es un desafío el día a día», comentó en esa ocasión.

«Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes», sentenció Lastra.