Recientemente en redes sociales se ha viralizado la historia de “Lasagna”, una gatita de Filadelfia quien fue abandonada por sus dueños debido a su obesidad.

Así es ya que el caso fue dado a conocer por la protectora ACCT Philly, quienes a fines del mes pasado indicaron que estaban buscando un nuevo dueño para el animalito que pesa 13 kilos y se mueve con dificultad.

En el anuncio indicaban que estaban en busca de alguien que “pudiese ayudarle a perder el peso acumulado durante la cuarentena” para “convertirla en una gata feliz”.

Sarah Barnett, directora del centro, dijo al medio local The Philadelphia Inquirer que la felina había sido abandonada en el lugar con una nota, en la cual indicaban que “no podían cuidarla debido a su peso”.

Poor Lasagna was abandoned in a dog crate at a whopping 29.5lbs 😱 this chonky cat would love someone who can help her lose the #quarantine15 and become a healthy and happy cat 🐱 pic.twitter.com/JkbuXuJUNu

— ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 23, 2020