Luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Patricio Frez este martes , esta jornada el matinal de TVN y Canal 13 recordaron al comunicador. En «Bienvenidos» varios integrantes del equipo que trabajaron con él relataron algunas anécdotas que vivieron con fallecido locutor de 64 años.

En esa línea, el exdirector de «Buenos días a todos», Mauricio Correa, fue contactado por el matinal para hablar de los años que trabajó con Frez. Sin embargo, además habló de un rumor que por décadas ha estado en el espectáculo y finalmente confirmó. Según Correa, Karen Doggenweiler y Felipe Camiroaga sí tuvieron una relación amorosa.

La confirmación de Mauricio Correa

El exdirector del matinal de TVN habló de ello mientras relataba cómo surgió la idea de mostrar por primera vez el rostro de Patricio Frez en pantalla, quien estuvo por años oculto. Y su identidad estaba a punto de ser revelada por los canales de la competencia.

Según Correa, el día que revelaron el rostro de Frez en pantalla, fue cuando el equipo de ‘Pase lo que pase’ que incluía a Karen y Felipe, estaban presentando un disco que habían lanzado. Sin embargo su lanzamiento fue dejado de lado, por la atención que acaparó el revelar quién era la voz en off de «Buenos días a todos».

El exdirector recuerda que Camiroaga discutió con él en el camarín por ello. «Entro y Felipe estaba vestido de Washington y la Karen también estaba vestida de su personaje. Felipe me dice: ‘encuentro que no puede ser lo que hiciste’. Toma un basurero y me lo tira. Yo me hago un lado y le llega a mi hijo (de siete años) que estaba detrás mío, sin que yo me hubiese dado cuenta», relató.

Enojado, Correa recuerda que ‘tacleó’ a Felipe y dijo que ‘la testigo de esto es la Karen, que estaba ahí’. Ahí, Raquel Argandoña lo interrumpió para preguntarle: «¿Por qué estaba ella ahí?».

El exdirector confirmó el antiguo rumor de una relación entre ellos. «Ellos eran pareja en esa época, eran pololos. Eso es así», aseguró, mientras la conductora, Tonka Tomicic, solo atinó a reír.

Raquel dijo: «Verdad, se me había olvidado».

A lo que el periodista, Amaro Gómez-Pablos, replicó: «Ay, Raquel».

Cabe mencionar que Karen y Felipe comenzaron a trabajar juntos, cuando reemplazaron a Margot Kahl y Jorge Hevia en «Buenos días a todos». La recepción fue tan buena, que la pareja tuvo un programa en las tarde, «Pase lo que pase».