Murió influencer que no creía en la existencia del Covid-19 tras ser diagnosticado con la enfermedad

Este fin de semana se confirmó la muerte de Dmitriy Stuzhuk un popular influencer que murió tras contraer Covid-19.

Con más de un millón de seguidores, el bloguero oriundo de Ucrania era muy conocido en Instagram. Más famoso aún se volvió cuando confesó que no creía en la existencia del coronavirus y luego fue diagnosticado positivo.

A pesar de su edad y una buena condición física él falleció tras estar diez días internado en un hospital. Sofía Stuzhuk, ex pareja y madre de sus tres hijos, anunció la noticia en Instagram con una triste postal.

“Dima ya no está con nosotros. Su corazón no pudo soportar”, escribió ella. Y hoy le dedicó un robusto mensaje en donde aseguró que él no tomó en cuenta sus advertencias sobre el Covid-19.

“Qué amargo es para mí que no me hayas escuchado sobre la salud… pero siempre respetamos las decisiones de los demás”, expresó Sofía, también influencer, dentro de un doloroso relato.

La última publicación del ucraniano fue el miércoles. En ella, compartió una foto usando una mascarilla de respiración artificial y contaba cómo se desarrolló su enfermedad

“Me sentí mal el segundo día en Turquía. Me desperté en medio de la noche porque mi cuello estaba hinchado y me costaba respirar. Al mismo tiempo, me dolía un poco el estómago. Al día siguiente, empezó a aparecer tos, pero no había temperatura. Tampoco había síntomas particulares de la enfermedad, así que pensé que podrían ser consecuencias después de hacer deporte, cambiar el clima y la nutrición, y además dormir con aire acondicionado”, detalló.

Luego le recetaron un tratamiento y fue hospitalizado. “El hospital está completamente lleno de gente, algunos de ellos viven en el pasillo. ¡No hay comida, ni papel, ni cubiertos! Nadie me advirtió sobre esto”, relató sobre su experiencia y aseguró que luego decidió seguir descansando en casa. Finalmente, falleció dos días después de la publicación.

Tras su deceso, el Instagram del bloguero se ha llenado de condolencias de sus seguidores.