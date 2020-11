Actor de Friends confirma fecha en la que será la reunión del elenco

No hay duda que Friends es una de las series más populares de los 90, y sus actores hasta el día dde hoy son recordados con mucho cariño.

Durante el año pasado, sus protagonistas dieron a conocer la noticia de que se iban a reunir nuevamente, algo que emocionó mucho a sus fanáticos.

El encuentro, iba a ser un programa especial donde podríamos ver nuevamente a Rachel, Ross, Mónica, Phoebe, Chandler y Joey, sin embargo, debido a la pandemia se tuvo que posponer.

Es por esto, que el anuncio que hizo Matthew Perry a través de sus redes sociales llamó tanto la atención. Ya que dio a conocer la fecha en que por fin podremos disfrutar de esta reunión.

«La reunión de Friends se reprograma para principios de marzo. Parece que tenemos un año muy ocupado. ¡Y así es como me gusta!», escribió el actor que interpretó a Chandler a través de un twitter que rápidamente dejó varias reacciones en la red social. De hecho, tiene más de 110 mil me gusta y casi 20 mil comentarios.

¡Tendremos que esperar un poco más para ver reunidos a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry!

Este fue el mensaje que compartió el actor de Friends

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020