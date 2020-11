Bad Bunny se refirió a su supuesta colaboración con BTS

En una reciente entrevista en el programa E!’s The Rundown, Bad Bunny se refirió al lanzamiento de su tercer álbum del año, El Último Tour del Mundo, el cual salió a la luz el pasado viernes.

Además el puertorriqueño habló sobre los rumores de su supuesta colaboración con BTS, la que se viralizó en redes sociales luego de que en Genius se registrara una canción entre ellos.

Sobre esto, el artista dijo que colaborará con ellos, siempre y cuando aprenda a bailar como RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook.

“Tengo que aprender a bailar primero. Sé bailar, pero no como BTS. Cuando aprenda a bailar como BTS, voy a colaborar con ellos”, bromeó, mostrando algunos pases de bailes “similares” al de los idols.

BAD BUNNY SAW MY TWEETS ABOUT THE BTS BAD BUNNY COLLAB KAKGJEJD OHMYGOD IM CRYIJG SO HARD RN NO MAMÉS SKSJCHSHD pic.twitter.com/X7NvqmUj0Y

— ☆ dabi’s gf⁷ (@vmjnt) November 27, 2020