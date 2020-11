Recientemente el «Chino» Ríos hizo una fuerte acusación contra de la diputada, Pamela Jiles. Esto se dio en el programa «Las Indomables» realizado el día de ayer. Allí el extenista dijo «Ella antes hacía entrevistas, ¿cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para el canal no sé que chucha, y me empezó a conversar».

«Entonces me dijo, y estaba mi mamá, «la última etapa de la cuestión la vamos a hacer en la ducha, tú te sacas la ropa y tienes que hacer la entrevista en la ducha» aseguró a Catalina Pulido y Patricia Maldonado.

«Te lo juro, en mi casa, en la casa de mis papás. Lo juro por mis hijos, así fue, trató de seguir la entrevista en la ducha y en pelota» continuó Marcelo..

«Ahí mi mamá le dijo ‘señora, pare su hueveo y la echaron. Me intentó violar, huevón» cerrando la grave acusación.

Aquí puedes ver el relato de Ríos