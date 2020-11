“La belleza no se mide en kilos, centímetros, altura, contextura, ni color de piel. Eso es lo que nos hicieron creer, pero es momento de cambiarlo” dijo entre otras cosas

Christell Rodríguez es bien activa en redes sociales y ahora quiso compartir un potente mensaje de amor propio para eso la exparticipante de Rojo publicó distintos registros en sus stories de Instagram.

“Haz ejercicio porque te gusta, por tu salud y motivación, para mantenerte activo o por lo que tú quieras. Nunca lo hagas para ser bonito, porque ya lo eres”, escribió la chiquilla.

“La belleza no se mide en kilos, centímetros, altura, contextura, ni color de piel. Eso es lo que nos hicieron creer, pero es momento de cambiarlo”, afirmó la joven de 22 años.

Además publicó una foto mostrando su abdomen y escribió: “No tengo calugas, y tengo rollitos, pero si a mí no me importa, ¿por qué a ti sí“.

Luego, agregó: “El ejercicio y la buena alimentación no es solo para bajar de peso, es para mantenerte activo y prevenir un envejecimiento prematuro o complicaciones de salud”. “Es simple: una cosa es salud, y otra es el concepto y lo que se conoce por belleza“, afirmó.

“Yo te motivo a que te muevas. Sal a caminar, haz ejercicio, baila. Si quieres perder peso, trabaja en ello. Cada uno sabe cómo quiere verse“, expuso.

“Ya eres hermoso, valioso. Ya eres amado y siempre merecerás amor sin importar tus medidas. Serás exitoso en lo que quieras, porque depende únicamente de ti y de tus capacidades”, concluyó el mensaje.

