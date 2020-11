Esta sería la nueva casa televisiva de Yerko Puchento

Todo indica que el popular personaje ‘Yerko Puchento’ se prepara parea llegara a La Red, en donde tendrá una aparición semana en el programa nocturno ‘Mentiras verdaderas’.

Eso no es todo, ya que el polémico personaje de Daniel Alcaíno también se integrará a ‘Hola Chile’ una vez por semana.

Al menos, así lo confirma el medio ElFiltrador; medio que asegura que el debut de ‘Yerko Puchento’ estaría fijado para diciembre en el espacio de Eduardo Fuente.

En tanto, al programa que lideran Juali Vial y Eduardo de la Iglesia, el actor podría incorporarse incluso antes.

A ambos espacios, Yerko Puchento ha sido invitado en el pasado, por lo cual ya existe un vínculo con el personaje.

Cabe destacar que ‘Yerko Puchento’ salió de pantalla en el 2018, cuando Canal 13 emitió la último temporada de ‘Vértigo’, donde el comediante se lucía cada jueves.

‘Y esta noche se acabó Yerko. Se acabó Yerko Puchento, porque yo también tengo corazón. No quiero seguir gastando balas en chanchos que no dan manteca. No quiero más debates con tarados’, fue parte de su discurso de despedida en aquel entonces.

Meses más tarde, el guionista Jorge López era desvinculado de la estación privada, poco antes de ser despedido el propio Daniel Alcaíno.

Desde entonces, la dupla se concentró en el formato de show en vivo y, más recientemente, en espectáculos vía streaming.

