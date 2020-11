Examiga de Luli la increpa en redes sociales por deberle plata

Lui siempre está haciendo noticia por algún motivo, uno de los más recientes fue el confuso altercado en un servicentro en el cual hubo gritos y llanto, además de las acusaciones de violencia que hizo ella en redes sociales hacia una expareja.

Ahora la modelo fitness otras vez da que hablar, esta vez por la funa que una examiga hizo contra ella. Así lo evidenció la cuenta de Instagram @realityculiao en sus historias, exponiendo que el descargo de Giglia Barrenechea.

La acusación

Según la examiga de Luli, ella le debe una gran suma de dinero por un lujoso auto que le prestó y que Nicole Moreno no solo dañó, sino que además jamás lo fue a retirar del taller mecánico.

«Así te entregué el auto, el 30 de mayo ayudándote como una amiga para que no siguieras pagando arriendo Nicole Moreno y así me lo dejaste botado en ese lugar y no das la cara«, escribió Barrenchea. «Esto por ser buena gente», agregó junto a otra imagen del auto en mal estado.

Recordar que Luli no se ha referido a las acusaciones de Giglia ni a la polémica del servicentro, pese a que sigue muy activa en sus redes sociales.