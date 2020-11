El pasado 20 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Pato Frez cuyo deceso se debió al cáncer al hígado que padecía, por el cual había sido desahuciado.

A poco más de un mes de su partida su hija Javiera relató cómo fueron las semanas después de su fallecimiento.

En entrevista con LUN la joven de 19 años confesó que: «Me cuesta mucho acostumbrarme al hecho de que mi papá no esté. Las primeras noches no podía dormir y tenía escalofríos. Eso ha ido mejorando de a poco, pero ha sido fuerte».

Ella dice que lo recuerdan constantemente. «A veces recordamos las cosas chistosas que hacía mi papá y también pensamos en él de una manera nostálgica. Hablamos de él todos los días. Hay que sentir de todo no más», expresó.

Y la estudiante de pedagogía en música revela que los primeros días fueron difíciles. «No quería ver a nadie. No me sentía lista para contar lo que me estaba pasando y asumirlo (…) es lo mejor apoyarse en tu círculo cercano, en la gente que te quiere y apoya. Eso es importante», agregó.

Sobre cómo ha ido llevando el duelo, Javiera dijo que: «(Me dediqué) a sentir todo el dolor que tenía adentro. Pensé ‘no voy a guardarme eso’, porque es mucho peor guardarse esos sentimientos en vez de soltarlos. Cuando sueltas de a poco, vas sanando. Es importante pasar por esto, afrontarlo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javiera Frez Sepúlveda (@freza.salvaje)

Retomar su vida

Tras el fallecimiento de Pato Frez, Javiera se tomó un receso de sus clases, pero ahora volvió y admite que «me ha costado estar serena todo el tiempo. Pero trato de pensar que mi papá siempre quiso que estudiara música. Así me motivo a mí misma y me hace recordar que mi papá me está apoyando, aunque él ya no esté».

Igualmente, trata de quedarse con lo aprendido de la partida de su progenitor. «Quiero aprovechar a mi mamá al 100%, a mis primos chicos y mis abuelos. Y también tratar de relacionarme más con algunos familiares que no veía hace tiempo y que demostraron estar para mí», concluyó.

Créditos foto portada: Instagram de Javiera Frez