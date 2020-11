La decisión de no ser mamá: ¿Cómo enfrentar las críticas?

Actualmente muchas son las mujeres que han decidido no ser madres, por distintos motivos. Ya sea, porque no pueden y tampoco quieren intentarlo, o porque no está entre tus prioridades, no se sientes preparada o porque simplemente no quieren serlo, lo que claramente es una decisión completamente válida.

Pero así y todo es común que te encuentres con críticas o preguntas de algunas personas sobre por qué no has tenido hijos aún ¿Cómo enfrentarlas?

Los expertos dicen que los más importante es la confianza. Confiar en sí mismas y en la decisión que tomaste que es la mejor para ti porque te hará sentir bien, segura y cómoda.

También se recomienda tomar como modelo a otras mujeres de tu entorno o famosas que hayan tomado la misma decisión que tú, para que te inspires en ellas. Si las críticas o preguntas te están afectando mucho, también puedes ir a un especialista para buscar un tratamiento adecuado.

Enfrentar a quienes te critican, siempre con respeto

También es importante que sepas responder de forma clara a estar preguntas y críticas, para que las personas comprenda tu decisión y punto de vista.

Esto, especialmente con familiares, que muchas veces, son los primeros en hacer comentarios. Dentro de lo mismo, es mejor no evitar estas situaciones, sino que enfrentarlas, pero siempre evitando conflictos y siendo clara en tus puntos de vista. El respeto es muy importante.