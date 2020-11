Laura Prieto confesó que Luis Mi la invitó a salir

Laura Prieto recientemente participó en un episodio de «Sigamos de largo«, donde estuvo junto a Yamila Reyna.

Allí la modelo dejó a todos impactados con una confesión: y es que contó que Luis Mi la invitó a salir.

Según dijo la chiquilla, esto ocurrió durante un concierto en que el Sol de México se fijó en la ex «Yingo» durante uno de sus recitales en Santiago.

El relato de Laurita

Según confesó durante el programa, ella “tenía como 18, 19 años” cuando asistió a un concierto del cantante en el Estadio Nacional. En ese entonces estaba con el papá de su hijo, en primera fila.

En ese momento, el cantante mexicano comenzó a coquetear con ella. “De repente Luis Miguel me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba», enfatizó.

Y agregó: «De repente, las fans me empezaron a decir: ‘Tírate para adelante, tírate para adelante’ y me llevaron hacia adelante. Y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”.

Y explicó que «ahí las fans me dijeron que cuando le gusta una niña en un concierto, él va y le regala una rosa”.

En eso, el mexicano decidió pedirle el teléfono a Laura, según contó en el programa.

“De repente, se me acerca un (guardia de) seguridad de Luis Miguel y me dice: ‘Dame tu teléfono’”, contó.

Aunque la trasandina contó que no le dio mucha importancia a la petición, al parecer Luis Miguel es bastante insistente con las mujeres que le atraen.

Esto porque después del recital, Prieto recibió peticiones por mensaje de voz.

“Llego a mi casa y veo mensaje, mensaje. Y tuve un mensaje de voz de Luis Miguel invitándome a Viña”, reveló.

Agregando que «el papá de mi hija, cuando yo le dije: ‘Me está llamando Luis Miguel’. Indignado. Me llevó a la puerta del (hotel) Sheraton. Me dijo: ‘Tú tienes que ir, tienes que ir. Anda, por favor’”.

Sin embargo, detalló que el mensaje “se me borró”. A lo que Yamila Reyna expresó: “No se te puede borrar un mensaje de Luis Miguel”.