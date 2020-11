Christell Rodríguez sigue recibiendo comentarios mala onda por su físico, pero la cantante decidió encarar a los usuarios que lo hacen.

En su cuenta de Instagram, la joven de 23 años publica constantemente videos de maquillaje y bailando, y es en estos últimos donde recibe ácidas frases de algunas personas.

“Siempre te veo bailar lo mismo ¿Es lo único que sabes?”, preguntó un usuario, ante lo que la artista respondió: “Se nota que no me sigues”.

En este mismo comentario, una mujer agregó: “Y le haría bien bajar unos kilitos, si tanto le gusta la pantalla“. La estudiante de fonoaudiología respondió tajante: “A ti te haría muy bien meterte en tus asuntos“.

“Sí ando metida en mis asuntos, no pierdo tiempo haciendo videos para ganar aceptación. Suerte, linda”, replicó la usuaria. “Yo hago videos porque me gusta, no para que me acepten“, sentenció Rodríguez.

De igual forma, otra persona comentó: “Estás entera guatona, ¿qué comiste?“. “Tu cerebro, parece“, aseveró Christell, siendo defendida también por sus seguidores.

Pese a esto, la mayoría de los comentarios que recibe la exparticIpante de Rojo son buenos, donde destacan su empoderamiento, actitud y belleza, y aplauden los mensajes de amor propio que entrega.