Luego del funeral de Maradona este jueves una de sus hijas se refirió al deceso del ídolo argentino y le dedicó emotivas palabras.

Dalma (33), su hija mayor, despidió a su padre con una significativa fotografía donde aparece ella cuando era niña, acompañada de él.

«Siempre le tuve muchísimo miedo a mi muerte, pero hoy ya no… ¡Porque sé que ese va a ser el momento que voy a volver a verte y abrazarte de nuevo!», comenzó diciendo.

Dalma expresó también: «¡Ya te extraño pa! Voy a aguantar acá, sin esa parte de mi corazón que te llevaste ayer con vos».

«Te voy a defender»

Además ella aseguró además que «¡te voy a amar y defender toda mi vida porque te agradezco la vida compartida!».

«¡Estoy destruida, pero voy a salir adelante! Espérame ahí. Ya nos vamos a ver, mientras voy practicando ‘¿Y CÓMO ES ÉL?’ para que cuando te vea la volvamos a cantar juntos a los gritos… Bueno… Vos en realidad cantando hermoso y yo a los gritos!», dijo.

«Junto mis pedazos y no me imagino como va a ser mi vida sin vos… NO PUEDO… ¡Pero acá estoy con el mejor marido del mundo y una hija que me va a obligar a salir adelante! ¡La vida es un ratito asi que nos vemos pronto! ¡Te llevo margaritas para decorar tus medias de jugador y por favor volveme a mirar con ese amor que se ve en la foto! ¡Te amo para siempre!», finalizó.