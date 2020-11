Este martes se reveló de que Mega no renovó el contrato de Paty Maldonado, tras ser parte del canal por 17 años.

Ella dejó de aparecer en «Mucho gusto» desde el 2019, después del estallido social que surgió en Chile y a raíz de su polémica imagen.

Las palabras de «La Maldo»

La opinóloga se había referido al tema hasta ahora, donde expresó su opinión en entrevista con Candy.cl, según publica La Cuarta.

La ahora ex panelista del «Mucho Gusto» manifestó que estaba tranquila con la decisión de la estación televisiva y que no le sorprendió el desenlace.

«No me provocó ninguna sorpresa. Lo que sí me provocó sorpresa es que, a partir del 18 de octubre, no me dijeron nada. Nos dijeron todos para la casa, porque quedó la cag…», expresó.

Agregando que «empezaron a volver todos, y a mí no me llamaron. Y dije bueno, me tendrán que llamar, es lógico. Y no lo hicieron».

Eso sí, ella aclaró: «Pero yo no estoy en mala con ellos. A pesar de eso. La hue… es así. Uno para un canal de televisión no es persona, es un número. Como en todas las empresas no más. Yo di todo lo que tenía que dar».

Sus años en Mega

Maldonado contó que estaba preparada «para el 31 de diciembre de este año. Sabía que hasta ahí mi contrato funcionaba, ya tenía pronosticado».

Sobre su salida señaló: «No dejó de ser un poco cansador. Ahora, si hubiéramos conversado y hubiésemos llegado a un acuerdo por un año más, yo no sé. Porque llega un momento en que uno se cansa. Yo tengo mucha energía y soy muy creativa, pero te cansas también».

Además, se refirió a su extenso su paso por Mega, donde afirmó: «Yo disfruté, lo gocé, hice una televisión que era distinta, porque también fue cambiando, y ya. Qué otra cosa puedes hacer en la televisión. Cambió, cambió todo, la forma, después del asalto social la gente cambió, ya no quieren pelea, no quieren nada».

Y agregó: «Hoy día el internet la lleva. El hecho de que yo no esté en la televisión no significa que te echen. No te renovaron, no te renovaron como en cualquier trabajo».

¿Volverá a la televisión?

Con respecto a su futuro en la televisión chilena, Patricia Maldonado afirmó que no cierra las puertas pese a que actualmente se encuentre fuera de la pantalla chica.

Por ahora, la cantante está enfocada en su Canal de Youtube, donde también está promocionando su café concert que estrenará el próximo 5 de enero.