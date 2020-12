Daddy Yankee se llenó de halagos con nueva fotito en redes

No hay duda que este 2020 Daddy Yanke logró un cambio radical y se encuentra en un gran estado físico que muchos han destacado.

Así es, ya que el artista de 43 años luce mejor que nunca, después de haberse enfocado en el entrenamiento físico y la alimentación más saludable. Es más, ya recuperó su figura de hace 9 años, que era su gran motivación.

De hecho en su Instagram, el cantante ha subido parte de sus entrenamientos. Es más, una de sus alternativas de cardio es saltar la cuerda, lo que ahora hace con mucha proeza.

Recientemente el puertorriqueño sorprendió a sus más de 41 millones de seguidores, al subir una fotito actual, donde aparece mirando al horizonte, lleno de elegancia y con su característico bling bling.

En esta se ve a Daddy Yankee se ve que los años no pasan por él ya que se ve mejor que nunca. «Papasito», «Oye que estás regio», «Hermoso», «Por qué tan guapoooo» y «Cada día más hermoso», fueron algunos cumplidos que recibió.

Su esposa también ha hecho una transformación física

La pareja por 25 años del King, Mireddys González, también se embarcó en este viaje de mejorar su calidad de vida, con entrenamiento y una alimentación más saludable.

En su cuenta de Instagram, la esposa de Daddy Yankee compartió tips con sus seguidores sobre cómo ha logrado bajar de peso.

Mireddys partió contando: «A todas las chicas que me han preguntado cómo he bajado tanto de peso, aquí les digo lo que a mí me ha funcionado. Recuerden que todos los cuerpos son diferentes, yo hago las rutinas que me envía online mi entrenadora (Ana Sánchez). Esto lo combino con cinco comidas (cada tres horas) que están por porciones pequeñas».

Igualmente señaló que dejó las bebidas con azúcar y ahora «sólo bebo agua. Lo que no he podido dejar son los chocolates, pero mi entrenadora me envió unos chocolates libres de azúcar que me ayudan con la ansiedad».

Hasta ahora, ella ha bajado 9 kilos durante estos últimos meses. Finalmente, quiso mandar un mensaje de motivación a quienes quieran hacer un cambio físico.

«Querer es poder. Recuerden que todo resultado toma tiempo, me ha costado hacer ejercicios porque no me gustaba, pero mi esposo y mi amiga Michelle Matos me motivan diariamente para que siga adelante y no me quite. Gracias a ellos por ese apoyo que me dan diario», concluyó.

¡Aquí te dejamos la foto del artista!