Daniela Colett confesó que se ha operado varias veces la nariz producto de burlas en redes sociales

Daniela Colett estuvo invitada en el programa «El Aperitivo», donde fue entrevistada por Jordi Castell.

Fue en este espacio donde la esposa de «turboman» confesó que se había operado la nariz en 5 ocasiones, producto de las críticas recibidas en redes sociales.

«Cuando empecé a estar con Eduardo… Yo soy de origen italiano, entonces tenía la nariz muy recta, muy grandecita de acá (tabique nasal), pero no estaba fea, a mí me encantaba mi nariz», expresó la brasileña.

«Mucha gente llegaba a mi Instagram a decirme cosas feas y me empezaron a tocar el tema de la nariz, y creo que me afectó demasiado psicológicamente eso», agregó.

En esa línea añadió que: «Después que nació mi primera hija me operé. Después vine a México, no me gustó y me operé de nuevo, y de nuevo. Hasta ahorita que estuve en Brasil, que me operé la quinta vez y dije: ‘Ya, jamás’. Me veo una nariz muy natural, no quiero una nariz que se note que está operada».

Finalmente, Daniela dijo que: «Yo ahorita ignoro y bloqueo (en Instagram), pero sí me afectó por muchos años, porque nunca entendí por qué una persona que no me conoce llegue a una foto que tengo a decirme cosas, si no me conoce, y a opinar de mi vida».