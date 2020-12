«Es muy indignante»: Rafa Cavada se emocionó con historia de mujer que quería retener 10% del papá de su hija

Durante la mañana de este jueves partió el trámite para poder solicitar el segundo retiro del 10% de la AFP.

Y a raíz de esta situación, cientos de mamás y papás iniciaron el trámite para retener el dinero por no pago de pensión alimenticia.

Fue en este contexto que el periodista Rafael Cavada, hizo un despacho para el matinal de Chilevisión «Contigo en la Mañana«, donde conversó con Letizia, quien se encontraba a la salida del tribunal de familia, haciendo el trámite para que le retengan el segundo retiro del 10% de su ex pareja, quien ha pagado de forma irregular la pensión alimenticia de su hija, la cual adeuda más de 3 millones de pesos.

Debido a su angustiante situación, Letizia no pudo aguantar las lágrimas, ya que aseguró que su situación económica es muy mala, lo que le ha complicado el poder realizar los trámites, ya que no tiene teléfono ni un lugar para hacerlo de forma online.

Luego de escuchar la historia de Letizia, Rafa Cavada no pudo más y se quebró: «Uno se pone la mano en el corazón y dice ‘qué no haría uno por sus hijos’ (…) No es responsabilidad de quienes están atendiendo acá dentro (de la AFP). Le compete a nuestras autoridades disponer de mejores y mayores recursos para que esta situación no sea así», expresó.

«Un padre no se puede divorciar de su hijo. Puede divorciarse de su pareja, pero no de su hijo. Contrae obligaciones desde el momento que lo tiene», agregó.

Asimismo, Cavada se fue en contra del sistema chileno: «Para una sociedad que dice preocuparse por sus niños debería ser fundamental ver cómo diablos asistir a las madres para que los hijos reciban ese dinero. Los hijos tienen derecho y los padres el deber de darlo (el dinero)», exclamó.

Finalmente, Rafa se acercó nuevamente a Letizia, cuando ya estaba por ser atendida y donde se volvió a quebrar. «Es fuerte, es muy indignante, muy triste y penoso que una madre que vende pan amasado en el metro tenga que además pasar por esta experiencia» señaló Cavada.