La férrea defensa de Paris a Piñera por sacarse la mascarilla en entrega de viviendas: “Basta ya de seguir con esta persecución”

“Basta ya de seguir con esta persecución contra algunas autoridades”, así el ministro de Salud, hizo una férrea defensa a Sebastián Piñera, al ser consultado -durante la entrega del balance del estado de la pandemia del coronavirus Covid-19 en Chile-, por la situación que se dio cuando el Mandatario encabezó una ceremonia de entrega de viviendas en Los Andes, donde se le vio sin mascarilla.

Sobre esto la autoridad indicó que “el Presidente no usó la mascarilla mientras se dirigía al público, como lo hace habitualmente y además con distanciamiento físico entre persona y persona. Cuando entregó la primera llave no se colocó la mascarilla, pero se acercó a la persona en una distancia prudente, no la abrazó. Ese tiempo que se ha cronometrado y solamente estuvo 67 segundos sin mascarilla entre que entregó la llave y se puso la mascarilla, no creo que esa sea una señal de que el Presidente no se preocupa“.

A esto agregó que el Mandatario está “permanentemente preocupado de cumplir con las normas” sanitarias.

“En esto defiendo al Presidente, lo hizo bien, no abrazó a la persona, vea bien que se acercó a ella y fueron solo 67 segundos (…) Creo que buscarle la quinta pata al gato para tratar de seguir atacando al primer Mandatario, creo que basta“, señaló el ministro.

Sobre el tema, un molesto Enrique Paris puntualizó que “veamos las cosas buenas y no veamos los mínimos detalles que pueden confundir a la población y que lo único que tratan de hacer es seguir tratando de molestar a nuestro Presidente. Él se puso la mascarilla inmediatamente, la saco del bolsillo y se la puso”.

Este hecho fue ampliamente comentado debido a que apenas horas antes, la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso había anunciado que cursó una multa de 2,5 millones de pesos al Mandatario por haberse fotografiado sin usar mascarilla mientras paseaba por la playa en Cachagua hace unas semanas.