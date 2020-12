Beto Cuevas compartió inédita fotito de su juventud y se llenó de halagos

¡Buen look ochentero!

Beto Cuevas sorprendió a sus seguidores tras compartir una inédita fotito de su juventud en Instagram , por lo cual se llenó de comentarios.

Al parecer la postal fue tomada cuando el vocalista de La Ley aún vivía en Montreal, Canadá.

Junto a la imagen el artista nacional contó que “recuerdo cuando me sacaron esta foto en conmemoración de mi graduación de la escuela secundaria“.

“Eran los ochentas y tenía miles de sueños en mi agenda. Hoy sigo teniéndolos“, expresó.

Tras los mensajes que recibió en la publicación, el cantante profundizó sobre esta época de su vida en conversación con LUN, donde aseguró que “siempre tuve un espíritu de artista. Pero nunca me imaginé que iba a ser un cantante de rock“.

En cuanto a su look, el que fue comparado con el de varios personajes de Stranger Things, el intérprete aseguró que “mis padres no me pusieron ningún tipo de freno para que yo expresara mi forma de ser“.