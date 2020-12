Luli nuevamente generó una polémica en redes y esto se generó luego que la chiquilla compartiera un video en el que aparece usando mal la mascarilla.

Por este motivo uno de sus seguidores se lo hizo notar con el siguiente comentario: ‘Luli la nariz va dentro de la mascarilla’.

Pero la modelo fitness descolocó con su respuesta, generando una ola de comentarios de todo tipo: ‘Sorry no hablo ni respondo a las personas que no tienen las 7 inteligencias como yo’.

‘Es un consejo. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver’, agregó después el cibernauta que no tenía malas intenciones.

Sea como sea, lo cierto es que este comentario de Nicole se prestó para diversas críticas y bromas.

De hecho, su respuesta llegó hasta Twitter, en donde continuó el debate en torno a las siete inteligencias.

El siguiente es el video en cuestión:

Comportamiento errático

Recordar que este no es el primer comentario extraño que ella hace en las últimas semanas.

Es más, a principios de diciembre sorprendió al declarar en un video que ‘los chilenos deberían sentirse orgullosos de tener a la primera sobreviviente en el mundo y es chilena’.

Para luego agregar otras cosas sin sentido como ‘¿los rockstars a qué edad los matan? Sin palabras’.

Comentarios que se suman a otras conductas erráticas de la modelo fitness. Por ejemplo, cuando a mediados de noviembre comenzó a subir fotos de sus documentos personales.

Entre ellas, imágenes de su cédula de identidad y de una cuenta bancaria. Y tanta parecía la incoherencia, que sus seguidores pensaron que le habían hackeado su cuenta, lo que finalmente no fue así.