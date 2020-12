Miley Cyrus se refirió a las razones de su separación con Liam Hemsworth

Cerca de una década fueron pareja. Contrajeron matrimonio en 2018 y no alcanzaron a cumplir un año y se separaron en un polémico divorcio. Así fue la relación de Miley Cyrus y Liam Hemswoth.

A un año de su separación, ninguno ha compartido las razones específicas del quiebre. Sólo se han dedicado bonitas palabras el uno al otro, sin entrar en detalles. Sin embargo, recientemente la artista compartió algunas reflexiones sobre su quiebre con Liam, dando a entender que no todo estaba bien con ellos.

En una entrevista a The Howard Stern Show, la cantante aclaró que su quiebre con el actor no se debió a sus problemas con el alcohol. Pero sí reconoció que las discusiones eran parte de la relación.

«Hubo demasiado conflicto (…) Cuando llegue a casa, quiero que alguien me ancle (…) No me divierto con el drama o las peleas», explicó.

Además, Miley se refirió al incendio de su casa previo a su separación. Luego del trágico evento en el que perdió todo, la artista se enfocó en aferrarse a Liam, sin embargo la vida los terminó llevando por diferentes caminos. Eso si, La distancia no disminuye el cariño que tiene por él.

«Realmente lo amo y lo amaba mucho, mucho, mucho y todavía lo amo. Siempre lo haré», cerró.