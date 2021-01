Recientemente se dio a conocer que el destacado actor Anthony Hopkins, de 83 años, recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus.

De hecho él a través de redes sociales mostró el importante momento agradeciendo además a la Dra. que lo atendió, y al Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles​, donde se comenzó este jueves con el proceso de vacunación.

“Luz al final del túnel, después de un año de cuarentena autoimpuesta“, dice en el mensaje del intérprete.

Es importante destacar que las vacunas autorizadas en el país son de la farmacéutica Pzifer y Moderna, ambas requieren de dos dosis.

Según el Departamento de Salud de los Ángeles, la aplicación de la segunda dosis de la vacuna será programada 21 días después de la primera dosis.

Actualmente las personas que pueden vacunarse son trabajadores del sector salud, residentes de hogares para adultos mayores y personas de 65 años o más.

THANK YOU🙏🏻https://t.co/vG01tB4X5K

CHA Hollywood Presbyterian Medical Center, and my dear friend,

Dr. Maria Teresa Ochoa.

Light at the end of the tunnel (after one year of self imposed quarantine). pic.twitter.com/g5OmWw7V4L

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) January 28, 2021