Pamela Díaz suele contestar de forma directa o generar polémica si alguien le dice alguna cosa. Eso lo ha demostrado varias veces por ejemplo cuando una mujer se acercó a ella en la calle para hacer un comentario inapropiado sobre su cuerpo.

Fiel a su estilo ella no dejó pasar esta situación y le respondió de una. En conversación por Instagram Live con Cristián Sánchez, «La fiera» contó esta anécdota y aseguró que no estaba dispuesta a aceptar cualquier comentario de su ´pipol’.

«Me carga, ¿sabí lo que me pasa? Quiero decir algo a la pipol que me está mirando: por favor, que no se me crucen de nuevo. La semana pasada una señora me dice súper en buena onda, yo estaba ‘cruzada’ igual, ‘hola mijita, yo la quiero, que la hueá, que usted es igual a mi mamá, a mi tía’, me muestran fotos cuando no tengo nada que ver… Y me dice ‘usted es más flaca en persona porque en la tele se ve guatona’«, dijo ella.

Luego Díaz aseguró que no dejó pasar este comentario y relató su respuesta. «A esos comentarios tu decí’ ‘¿pa’ que?’… Cuando la vieja es más guatona que yo. Se lo dije. ‘Imagina: si yo me veo guatona en la tele, cómo se ve usted’. ¿Por qué tengo que aceptar que la gente te tire mierda? ¿A pito de qué, si yo soy buena onda? Me bajé del auto… ‘¡puta la vieja pesá’«, se descargó.

Pamela Díaz confiesa que se quiere casar con Jean Philippe

Cabe señalar que en la misma entrevista la comunicadora se refirió a su relación con Jean Philippe Cretton. Consultada por Sánchez sobre si le gustaría casarse con el animador, Pamela sorprendió al confesar que sí.

«Sí, pero en el bosque«, respondió ‘La Fiera’, descartando de plano volver a pasar por la iglesia o un matrimonio civil. «No, si nos vamos a casar, pero simbólicamente. Sí, si nos dio fuerte«, agregó en esa oportunida.