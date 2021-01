“La Rancherita“, ha anunciado que ya no harás más publicaciones sobre la agresión que sufrió, y criticó que se haya “farandulizado”.

Por esto, en redes sociales Carolina Molina compartió un video, “Voy a cesar de las publicaciones con respecto a lo que me ocurrió, a esta violencia que sufrí, porque siempre mis redes las ocupo para mis cosas de trabajo, y para hablar de entretenimiento bonito“, partió diciendo.

“Tuve que hacer público esto porque antes que artista soy mujer. Ninguna mujer debe callar ante una agresión de este tipo y debe denunciar“, continuó la cantante.

“Mi llamado principal es justamente a las mujeres, pero a las realmente sororas, a las realmente mujeres, no a las hipócritas que apenas tienen la oportunidad de denostar o poner en duda la palabra de otra mujer lo hacen”, agregó, pidiendo a quienes “les ha dado miedo denunciar porque temen que no les crean, háganlo, no teman y sean fuertes“.

«Tonterita de farándula”

Además la chiquilla destacó que una de las principales razones para tomar esta decisión fue porque su agresión “se está transformando, gracias a estas matonas, en una tonterita de farándula y justamente a lo que no quiero llegar. Es de lo que me he protegido por años, y por lo mismo me había quedado callada respecto a estas amenazas”.

“Ya están saliendo personajes de poca monta a los que les he rechazado entrevistas, y por eso se aprovechan y perjudican mi imagen, pero a mí no me importa”, espetó.

“A pesar de que han querido poner en duda mis publicaciones, mis lesiones… Están certificadas las lesiones, todas, en la gravedad que tengan. No solamente por médicos públicos, sino también por médicos privados (…) Todo esto va a ser presentado en tribunales“, señaló.

“Les pido que me sigan apoyando en el transcurso del tiempo, porque seguramente eso se va a tardar, las burocracias y todo eso se van a tardar“, concluyó.

Acá te dejamos su publicación: