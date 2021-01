Esta jornada Evelyn Matthei, confirmó que irá por la reelección para seguir siendo alcaldesa en Providencia.

También dijo que que ya estaba enterada de la decisión del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre no ir a la reelección para participar nuevamente como candidato presidencial.

“Yo he decidido que realmente adoro Providencia y que, por lo tanto, voy a reelección. Yo ya me inscribí, sabiendo que Joaquín no se iba a inscribir, y esa ha sido una decisión totalmente consciente”, expresó, según consigna La Tercera.

“Solamente voy a salir de Providencia si la ciudadanía decide que yo debiera acceder a otro puesto más alto“, sostuvo Matthei, no cerrando las puertas a una participación en la carrera presidencial.

De igual forma, la alcaldesa expresó: “Quiero desearle de verdad, de corazón, a Joaquín lo mejor. Nosotros tenemos una relación de fair play, de cariño, y lo primero que quiero valorar es que esa relación de fair play hizo que en realidad yo estuviera enterada de esto. Cada uno ha tomado su decisión con pleno conocimiento”.

“El jugar limpio le hace muy bien a nuestro país”, agregó. “Voy de candidata a alcaldesa ahora y en abril veremos qué es lo que pasa“, cerró.

Equipo programático

Recordar que la jefa comunal inició la preparación de su programa de Gobierno, y este martes presentó a sus primeros encargados programáticos: el arquitecto Iván Poduje, magíster en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad Católica, y Ana María Yevenes, doctora en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, quien abordará los temas sociológicos.

La idea de ella es comenzar un trabajo técnico que “no solo aborde la seguridad de los barrios como algo que sólo se resuelve con más y más seguridad”.

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa compartió un video recorriendo diversas comunas junto a Poduje. “Los Gobiernos deben abordar esto como política de Estado: intervención de viviendas sociales, construcción de áreas verdes, una política de deportes específica para sectores más vulnerables y lógicamente la incorporación de Inteligencia en la lucha contra los narcotraficantes“, escribió.

Junto al arquitecto @ipoduje, recorrimos diferentes zonas de la #RM donde vimos graves problemas de segregación social que vive nuestro país. Barrios y poblaciones atrapados por la delincuencia y narcotráfico, que imposibilitan sueños y aspiraciones de muchas familias(abro hilo) pic.twitter.com/nom5eiwQ6y — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) January 6, 2021