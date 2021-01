Así lucirá ‘María Luisa’ 25 años después en «Verdades Ocultas»

Hace poco se confirmó que Viviana Rodríguez se despedía de Verdades Ocultas. Y es que, de acuerdo a los requerimientos del guion que escribe Carlos Oporto, Cecilia Cucurella interpretará a la madre de ‘Agustina’ 25 años después.

Mira cómo lucirá el personaje:

En el salto temporal que dará la ficción de Mega, se verá a una ‘María Luisa’ aún más empoderada, luego de tener que tomar difíciles decisiones en el Pasaje Nueva Esperanza y en la Picada.

Por su parte, su punto más débil será su díscolo nieto ‘Cristóbal’, con quien tiene predilección y una estrecha relación que raya en lo enfermizo.

De hecho, en el transcurso de los capítulos se sabrá que ‘María Luisa’ le ha encubierto situaciones graves que hasta sus propios padres desconocen.

‘Cristóbal’ adulto será interpretado por Matías Oviedo, que en el presente da vida a ‘Tomás’, su papá.

‘No se llegó a puerto’

En conversación con el podcast Impacto en el Rostro, ‘Viviana Rodríguez’ confirmó su salida de la teleserie, asegurando que la decisión fue inesperada.

‘Yo no voy en esa segunda pasada. ¿Qué pasó? Es algo que yo todavía no sé cómo explicarlo. La explicación que yo recibí es que era muy difícil, que no llegábamos a puerto con la transformación’, comenzó relatando la actriz.

‘La María Luisa siempre fue un personaje súper ambiguo de edad. Entonces, podías jugar con una subida de edad, que era construible y después, un poco dado el elenco, hubo una necesidad de un cambio más alto que el planteado inicialmente, supongo’, agregó Viviana Rodríguez.

‘No sé llegó a puerto. Las producciones externas hoy día escapan a uno y fue ese momento de recordarte que al final del día es un producto que no te pertenece. Yo no sé por qué salí de una manera tan brusca e inesperada. Hasta el día de hoy es doloroso’, lamentó la actual intérprete de ‘María Luisa Guzmán’.