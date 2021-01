Michelle Carvalho recibe desubicados comentarios en última foto en bikini

Michelle Carvalho, es muy popular en Instagram, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, quienes aplauden sus fotos en lencería o traje de baño, o luciendo sus curvas.

Pero al igual que le sucede a muchas personas en ocasiones recibe desubicados comentarios, lo que ocurrió en una de sus recientes publicaciones. Por ejemplo dejaron mensajes sobre su apariencia y otros que aseguran que ella molestaba a las personas ‘más gorditas’ en su pasado.

Recordemos que la exchica reality hace ya un tiempo que se encuentra promocionando diferentes marcas y a pesar de las críticas sigue publicando imagenes celebrando su cuerpo, mostrándolo al natural, como lo hizo ahora último, posando con un traje de baño, para promover un concurso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Michelle Carvalho (@mrs_carvalho)

La primera crítica más dura que recibió en este post fue: «Está hinchado el león». Enseguida varios usuarios salieron en su defensa, pero luego las críticas continuaron.

«Y pensar que ella se burlaba de las personas que eran XL» y «Volvió la chancha negra», fueron algunos de los duros mensajes.

Por el momento la joven no se ha referido al tema.

Michelle ante las críticas de su apariencia por Junior Playboy

La brasileña es conocido por no guardarse las cosas y responder a quienes la cuestionan. Hace unas semanas, el exchico reality Junior Playboy la criticó. Él subió a su Instagram una foto comparativa de él y la modelo, agregando: «Los excesos de ‘desajuniors’ tuvieron su efecto, la vida gira y gira».

En la publicación también agregó: «Por mucho tiempo fui burlas de Michelle, me decía ‘Popojunior’, insinuando que era un hipopótamo. Le perdone ya, éramos niños inmaduros».

«Hay que tener cuidado con lo que decimos, deseamos al prójimo», concluyó.

Después de su post y las reacciones que provocó, la propia Michelle Carvalho comentó que Junior aún ‘le cae bien’, a pesar de su crítica.

Esa vez, algunos usuarios le preguntaron si es que ‘le molestaba estar gorda’.

Ante esto, ella aseguró que no, pero sí que «cuando quiero una ropa en específico y no hay de mi talla, me enoja».

«Pero fuera de eso, nada. Si a ti te afecta mucho, tienes que hacer algo al respecto entonces», concluyó esa vez.