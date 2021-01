El pasado 18 de diciembre Yamna Lobos se casó por lo que sorprendió a sus seguidores tras compartir imágenes del importante momento en redes sociales.

En los registros que subió se puede apreciar que fue una íntima ceremonia, donde estuvieron solo sus familiares y amigos más cercanos. Esto a raíz de las medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19.

Resulta que ahora la bailarina quiso dar detalles de como fue su boda. En un nuevo post, ella habló de este momento, donde reveló que incluso habían pensado en casarse antes, pero no resultó.

«Son tantas cosas que me gustaría compartir con ustedes, pero voy a partir desde el principio. ¿Por que me casé? Teníamos fecha para el 21 de marzo y tuvimos que suspenderlo. Fue terrible, muy triste, pero no quedaba otra opción y bueno, después con el nacimiento de Agustina (su hija), se nos fue olvidando», partió contando.

Yamna reveló que fue su familia la que trajo a colación el tema de casarse. «Nos empezaron a preguntar ‘¿y se van a casar? ¿va el matrimonio? Sí, dijimos. Fuimos al Registro Civil, en Paine, porque ahí nos casamos, y reservamos fecha para el 18 de diciembre, porque sólo había fecha hasta diciembre», agregó.

El gran día

La exchica Rojo contó que: «Me desperté a las 5 de la mañana, no pude seguir durmiendo. Comenzó todo, llegaron muy puntual a peinarme, a maquillarme, un tremendo equipo. (Estaba) lista, vestidos los dos y nos fuimos al Registro Civil».

Y ambos estaba un poco temerosos. «Salimos tarde y en el camino yo iba ‘ay, no nos vamos a casar, pero por qué, ya nos pasó una vez’. Bueno, logramos llegar y nos casamos. A pesar de que es un poco más fría la ceremonia, fue muy bonita, participaron nuestras familias, así que nos fuimos bien contentos de ahí, casados. Por fin había resultado», contó.

Luego de la ceremonia, se dirigieron al centro de eventos que arrendaron para tener su celebración.

Al contar esto, Yamna Lobos quiso agradecer al año recién pasado, que le trajo cosas buenas, como su boda y su hija Agustina. «Gracias 2020. Fuiste amable, generoso y cariñoso conmigo. Me entregaste lo que hacía falta para completar mi felicidad, le diste un nuevo sentido a mi vida con sueños, metas, proyectos y fuerzas para seguir», concluyó.