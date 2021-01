En conversación con el podcast Impacto al rostro, Viviana Rodríguez habló sobre su trayectoria en TV y reveló desconocidos episodios.

Por ejemplo uno de ellos tiene que ver con Francisco Melo, a quien lo “odió” durante algunos años debido al apodo que le puso en la teleserie Iorana, de TVN.

Así es, ya que en esa producción, la actriz dio vida a “Francisca Labbé”, personaje que se hizo conocido por el apodo de “Matakuri”.

“Yo odié a Pancho Melo durante muchos años de mi vida por ponerme Matakuri, porque este personaje no se llamaba Matakuri”, comenzó diciendo la intérprete.

“Fue algo que inventó él y que de ahí en adelante en Chile, hasta ahora que apareció María Luisa gracias a Dios, me llamé la Matakuli, porque ni siquiera era Matakuri, y fui recordada de ahí en adelante en este país como la Matakuli, lo que no era un nombre muy bonito, para qué vamos a decir una cosa por otra”, detalló.

“Yo salía de Santiago y era la Matakuri. Curiosamente mis personajes prevalecen más fuerte que yo, yo me paso a llamar de esa manera en la sociedad de ahí en adelante. Después de Isla de Pascua (donde se grabó Iorana) desaparecí por mucho tiempo, durante muchos años fui la Matakuri”, agregó.

Luego, profundizó sobre su relación con el actor, asegurando que en pantalla era muy buena, pero fuera de ella no.

TE PUEDE INTERESAR: «TODAVÍA ME DUELE»: VIVIANA RODRÍGUEZ CONFIRMÓ SU SALIDA DE VERDADES OCULTAS

“Nosotros fuimos armando una dupla muy bonita, muy entretenida, lo pasábamos bien haciendo los personajes. No era tan buena nuestra relación fuera del personaje, pero cuando esos personajes estaban, era mágico lo que iba pasando también al trabajarlo”, comentó.

“Más allá de eso, no creas tú que había ningún tipo de atracción, no era tal, no existía esa atracción. Nos llevábamos bien, nos conocíamos de la universidad con Pancho, entonces a lo mejor a la hora de actuar hablábamos un lenguaje parecido y por eso los personajes engancharon como engancharon”, concluyó.