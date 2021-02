Audio: Alberto Abarza conversó con el Portal del Web sobre Santiago 2023

Porque Solo se vive una vez, en la Activa estamos con la camiseta puesta para apoyar a nuestros deportistas en los Panamericanos y los Para Panamericanos que se van a llevar a cabo en Santiago el año 2023 (@santiago2023oficial). En esta oportunidad conversamos con Alberto, un deportista paralímpico.

Y a raíz de esto, en El Portal del Web hemos entrevistado a varios de los deportistas que van a representar a chilito en este tremendo evento deportivo que se va a realizar en la capital.

En esta ocasión JL y Freddy conversaron con Alberto Abarza (ig @alberto.abarza), nadador paralímpico que se va a poner la camiseta para dejar el nombre de nuestro país bien alto en Santiago.

Alberto tiene el síndrome de Charcot-Marie-Tooth que es una enfermedad degenerativa que atrofia los músculos y los nervios principalmente en brazos y piernas.

Los chiquillos del Portal le preguntaron cómo partió su carrera en la natación.

«(El síndrome) me apareció cuando tenía un año de edad y parto en la natación por la misma discapacidad, porque los doctores le dijeron a mi mamá que (la natación) me iba a ayudar a retrasar el término de la discapacidad más que nada, porque la discapacidad avanza sí o sí, no tiene mejora. Entonces le dijeron que lo mejor era la natación porque no puedo hacer un deporte de impacto», fue lo que dijo Alberto.

«Me enamoré de este deporte que es el agua, le agradezco a mi mamá que me lo haya inculcado», agregó Alberto.

Además, compartió con la 92.5 que en un principio solo era un hobby: «Nunca me imaginé ser un deportista de alto rendimiento. Solo lo hacía por divertirme más que nada», expresó.

