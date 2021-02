Daniella Campos se sincera:»Soy víctima de violencia intrafamiliar hace 8 años»

Hace unos días Daniella Campos hizo noticia tras ser detenida por violencia familiar junto a su esposo.

Ahora la ex modelo reveló que ha sido víctima de maltratos físicos y psicológicos en manos de Esteban Caldentey, por más de ocho años.

En un vídeo compartido en Instagram ella detalló lo que ocurrió esa noche y todo lo que ha experimentado a lo largo de los años al interior de su matrimonio.

“Yo Daniella Campos soy víctima de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, hace ocho años. Me costó mucho tiempo denunciarlo, por vergüenza, por ser una persona pública, por diferentes motivos. Quizás las mujeres u hombres que me están escuchando van a saber lo que eso significa”, mencionó, destacando que no dará detalles de los maltratos que ha sufrido.

La preocupación por su pequeña hija

“Hay una menor de por medio y nosotros como padres debemos proteger a nuestros hijos por sobre todas las cosas. Esto está en una carpeta investigativa que está en manos de la justicia hoy día, pero yo quiero enfrentar el tema. Quiero pedirle a ustedes que no cometan el error que yo cometí, que no callen, que no normalicen las situaciones, que nada justifica el no ser feliz”, fueron parte de sus palabras.

Acá te dejamos su relato: