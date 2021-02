La semana pasada Laura Prieto dio a conocer que su madre había fallecido producto del cáncer.

«No me quedo nada por decirte porque siempre nos dijimos todo. Solo decirte que estoy orgullosa de la mujer que eres que peliaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peliando», expresó en ese entonces en redes sociales.

««Sos el mejor ejemplo a seguir una mujer trabajadora honrada, honesta ufff mamita … me dueles el alma… voy a tener que aprender algo que no me enseñaste que es a vivir sin vos», agregó ella.

REAPARECIÓ EN REDES SOCIALES

Tras su perdida la modelo había estado alejada de redes sociales y este martes reapareció publicando una selfie y un breve mensaje.

Así es, ya que en una story ella compartió emotivas palabras para agradecer a toda la gente que le ha escrito en estos últimos días.

«De a poco vamos apareciendo… Gracias a todos por sus mensajes de amor… A mis amigos que me escriben incansablemente», expresó en dicha red social.

Además Laurita publicó una selfie que se tomó hace bastante tiempo con su madre en un aeropuerto, demostrando que siempre va a estar con ella pese a su partida.

Por otra parte la modelo una fotografía desde su tierra natal, pues la comunicadora había viajado a Uruguay durante la semana pasada para pasar los últimos días junto a su progenitora.

Ahora, aparece en algunos rincones de la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde se crió Laura Prieto: el barrio de Euskal.

“Yo vengo del Euskal y vos?”, escribió la ex integrante de espacios como “Calle 7” y “Yingo” en la publicación.