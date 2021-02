Dua Lipa estrena nueva canción con la que se acerca al trap

Dua Lipa no para de sorprendernos.

Y es que la cantante británica, está de estreno con su nueva canción «We’re Good».

El nuevo single de Dua es parte de la era «Future Nostalgia Moonlight Edition».

Así, la cantante decidió darles de forma anticipada el regalo de san Valentín a sus fanáticos, ya que no hay mejor manera de celebrar el día del amor dando el vamos a su nuevo proyecto musical.

Por esta razón, desde este viernes 12 de febrero, Dua Lipa empieza este nuevo desafío donde se basa en las caras B, y donde recoge y alarga el reinado de su álbum original: «Future Nostalgia», el cual se ha alargado por los últimos meses.

«We’re Good» tiene unos matices que coquetean con el género del trap.

Además, no solo dio a conocer la canción hoy, sino que también estrenó el videoclip de la misma el cual se basa en la película de «El Titanic».

El video tiene como protagonista a una langosta, y Dua interpreta a una cantante vestida como la época en que hundió el conocido crucero.

Asimismo, cabe destacar, que el disco de Dua Lipa ya se encuentra disponible, tanto en formato digital como físico. Este trabajo musical trae varias sorpresas, como por ejemplo, la canción inédita » If it ain’t me y Not my problem» (junto a JID).

El disco «Future Nostalgia Moonlight Edition» cuenta con grandes colaboraciones: «One Day», la cual canta junto a J Balvin, Bad Bunny y Tainy. «Levitating» junto a Dababy y «Fever» que canta junto a Angele.

Esta sería la tercera edición que la cantante británica Dua Lipa lanza de su álbum principal «Future Nostalgia», ya que en agosto del año pasado la intérprete de «Be The One», estrenó «Club Future Nostalgia», junto a la DJ The Blessed Madonna, con la cual le cambió el ritmo a todas las canciones.