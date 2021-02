Joven embarazada asegura que Sebastián Yatra es el padre de su hijo

Sebastián Yatra ha hecho noticia en las últimas horas y no precisamente por su música.

Esto por que un grupo de chiquillas españolas hicieron una cuenta de Twitter nada más y nada menos que para ubicar al colombiano.

¿El motivo? resulta que una de ellas estaría esperando un hijo de él.

Así es, aunque resulte extraño, citando un tuit de Tini, y etiquetando en el mismo a Danna Paola, Sebastián Yatra y a Stoessel, escribieron: “El único fin de esta cuenta es dar con @SebastianYatra con extrema urgencia“.

“La vaina es complicada, una chica está embarazada de él, y él no le responde por ningún medio”, agregaron.

Eso no es todo ya que detallaron que “solo queremos que le responda a nuestra amiga, no importa a quién, importa ser responsable ahora»

«Que se comunique con ella, quien no para de escribirle a Instagram tanto a él como a su representante y no obtiene respuestas”.

Antes de cerrar, la usuaria remarcó que no sería la única que lo estaría buscando por cielo y tierra para que el artista se haga cargo de la situación. «¡Sebas, te buscan por todos lados! ¡La chica que dejaste embarazada te busca! Madrid te espera, los medios de Madrid ofrecen mucho dinero por su nota. Ella quiere que le respondas los mensajes, nada más. Tengo todas las capturas», sentenció.

Por el momento el intérprete se mantiene ajeno a la noticia y se mostró ausente en sus redes sociales con respecto a este tema y la cuenta que lo acusó, en tanto, ya no aparece disponible en Twitter.