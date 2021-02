Laura Prieto este miércoles reveló en redes sociales que su madre había fallecido, luego de luchar por 20 años contra un tumor.

En esta línea la modelo a través de Instagram escribió un emotivo mensaje para despedirla.

«Estoy orgullosa de la mujer que eres (…) Sos el mejor ejemplo a seguir, una mujer trabajadora honrada, honesta ufff mamita … me dueles el alma…», escribió ella.

Como era de esperar la uruguaya recibió muchos comentarios de sus seguidores enviándole amor en este difícil momento. Alguien que también quiso hacerse presente a raíz de esta pérdida fue la expareja de la actriz, Julio César Rodríguez.

En este contexto el animador sorprendió al tomarse unos segundos en el matinal que conduce, para enviarle un emotivo mensaje a uruguaya.

«Me tomo 10 segundos. Falleció Mercedes mi exsuegra, la mamá de Laura Prieto, una persona bellísima que encarna los valores más lindos de un ser humano. Laurita para ti un beso«, dijo JC.

CONSERVAN UNA LINDA RELACIÓN

Destacar que esta no es la primera vez que amos se entregan muestras de cariño ya que mantienen una muy buena relación.

Meses atrás, Julio César compartió la bonita historia de su perrita Blanca, quien llegó a su vida precisamente gracias a su ex pareja.

Laura no tardó en responder a esa publicación, contando una divertida anécdota de su adopción.

«Lindo Julito. Los quiero mucho a los dos!!! Yo siempre me acuerdo la mañana que la lleve a casa y choqué el auto, pensé que me ibas a retar y miras a la blanca y me miras a mi y me dices… ‘a ella la voy a cuidar yo», escribió en esa ocasión.

Cabe señalar que hoy tanto Julio César Rodríguez como Laura Prieto se encuentran en pareja. El animador con una guapa cosmetóloga llamada Natu Paulina, mientras que la uruguaya con un joven del cual no ha dado muchos detalles.