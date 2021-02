Este domingo te contamos sobre la detención de Camila Gallardo tras participar en una fiesta clandestina en Las Condes.

Si bien en la tarde a través de stories de Instagram se disculpó , más tarde ella a través de Twitter transmitió en vivo para hablar sobre lo ocurrido con sus seguidores,

La cantante estuvo algunos minutos leyendo comentarios de los usuarios y contando lo que sucedió en la jornada.

La chiquilla dijo que sufrió un “shock alérgico” que la envió al hospital y, tras pasar mucho tiempo sin comer, “mis amigos pidieron una comida acá en la casa y se pasaron las horas”. “A mí se me ocurrió prender salsa, porque me encanta la salsa. Y, mientras bailaba salsa, sin molestar a nadie -éramos siete personas, lo cual está muy mal- vinieron a detenernos”, contó.

“Solo quiero que sepan que no fue una fiesta clandestina. Jamás. Ustedes saben lo responsable que soy yo con estas cosas. Ni siquiera había alcohol de por medio. Nada. Era una junta piola entre amigos jugando Jenga, Uno y Carioca, en eso estábamos. Los medios ensuciaron un montón lo que realmente pasó, pero aquí estoy. Lo bueno es que estoy bien“, agregó.

“Le dieron mucho color”, continuó ella refiriéndose a cómo se dio en los medios la noticia además de las criticas que recibió en redes sociales.

“Lo pasé muy mal, me asusté muchísimo y sólo quiero que sepan que los amo”, confesó a sus fanáticos. Además, comentó que el departamento que se muestra en el video difundido a través de redes sociales no es el suyo. “El mío estaba con una luz súper tenue”, expresó.

“Un besito para todos los bacanos y un culito para todos los moralistas. Lo único que hemos logrado con esta pandemia y con todo lo que está pasando es que no haya un espacio de diálogo”.

“Me hice dos PCR y estoy negativa. No he salido de mi casa. No he ido a ninguna parte, he estado acá encerrada. A la única parte que he ido fue a la Comisaría”, agregó la joven.

