Los romances de Carlos Menem con distintas celebridades

Esta jornada nos enteramos de la muerte del expresidente de Argentina Carlos Menem a los 90 años.

Si bien muchos recuerdan a su esposa Zulema Yoma con quien se casó en 1966, el argentino tuvo una comentada historia amorosa durante años.

También es sabido que el exmarido de Chechi le gustaban los festejos, un ejemplo de ellos es que durante su mandato Moria Casán era la encargada de organizar “cenas VIP” con famosos y figuras públicas.

Otra figura que fue pareja de Menem fue Graciela Alfano. Ella contó que tuvo un romance con el ex mandatario y detalló que la primera vez fue en un aeropuerto y luego en otros eventos en los que hubo poco contacto, entre éstos un mega asado en la casa de su ex pareja Nicolás Ruskowski, donde asistieron 800 personas.

Alfano también señaló que tuvo varios encuentros en medio del Río de La Plata: “nos prestaron un barco. En el barco era donde pasaba todo”. Y aclaró: “Eso fue principios de los noventa. Cuando Zulema se va de Olivos, me mandan a decir que Carlos estaba muy enamorado y me pidió que me mude a Olivos con él”. Graciela, entonces, confesó: “Ahí me abataté, dije hasta acá. Ese paso no lo quise dar”.

CECILIA BOLOCCO

La reina de belleza y el político se casaron el 26 de mayo de 2001 pero siempre hubo comentarios sobre la relación.

Por ejemplo la gran diferencia de edad entre ellos (35 años), y además de eso el verdadero motivo de su unión siempre generó dudas, porque incluso en la boda fue evidente el rechazo de ella a besarlo , además de que la hija mayor del exmandatario( Zulemita) nunca aceptó la unión por considerar que la Chechi solo quería la herencia.

Luego en 2005 le dieron la bienvenida a su hijo Máximo cuando Menem tenía 75 años, aunque desde entonces se acentuó aun más la distancia física entre la pareja.

Solo un par de años de este acontecimiento , ya en 2007 apareció un nuevo escandalo.

Se trata de las fotos de Bolocco con otro hombre, por lo que pronto se anunció el inicio del divorcio, aunque reconoció que la supuesta infidelidad no había sido el verdadero motivo.

