Si te interesa tener una relación a distancia presta atención a esto

Tener una relación a distancia ya no es ninguna novedad, sobre todo en este pandemia ya que se ha transformado en algo común.

Si bien algunos no le tienen fe a este tipo de relaciones, lo cierto es que se puede mantener si se tienen en cuenta varios puntos (como la comunicación, sinceridad y honestidad).

Eso sí, estamos claros que no son para todo el mundo. Y si bien no son lo ideal, si es por un tiempo determinado y si hay un objetivo claro de proyección, no deberían por qué no resultar.

Por eso, hay varios consejos que entregan expertos para hacer que una relación a distancia funcione.

Estos son los que queremos compartir contigo:

Ser realista

Para que logre ser una relación exitosa, aquí hay que ser realista aunque nos fastidie. Por ejemplo, no te imaginas viviendo ni de broma donde vive tu pareja, quien ha construido su carrera allá (o viceversa). Debes preguntarte si es que eres capaz de mudarte o él o ella por el otro.

La creadora del sitio thefemininetruth.com, Krysta Monet, explica: «Si vas a empezar una relación a distancia, hazlo con objetivos realistas. Si lo haces así, tendrá éxito y estaréis contentos».

No debes ver esta relación a distancia como un trabajo

No es necesario que agenden todas las videollamadas que van a tener durante la semana. Probablemente van a pasar de lo planeado y simplemente estar juntos. Al final, ambos quieren mantener una relación de pareja normal y quienes viven cerca, tampoco planean todas las veces que se ven.

No seas psicópata de las redes sociales de tu pareja

Como en cualquier relación, las redes sociales son un arma de doble filo, especialmente si hay distancia de por medio. La sexóloga Damona Hoffman del podcast The Dates & Mates, señala que «cuando estáis separados, es fácil dejar que la imaginación vuele y leer cada pie de foto, cada comentario que deja o cada ‘like’ que da en Instagram».

Esto no es algo recomendable, ya que según ella «jugar al detective en las redes sociales sólo puede traer más inseguridades y preocupaciones a la relación».

Las conversaciones deben ser equilibradas

Una cosa hay que tener claro, en las relaciones a distancia, la comunicación es importante. La terapeuta de parejas, Rachel Sussman, aconseja que no es necesario hablar todos los días, pero sí es bueno asegurar que las conversaciones sean profundas a interesantes.

«No tenéis esos ratos para sentaros a ver una película o simplemente salir a cenar, así que debéis centraros en la conversación», dice Sussman. O sea, no puedes recaer en mensajes rápidos mientras estás en el trabajo todo el tiempo

Por otro lado, Krysta Monet, también destaca que no siempre las conversaciones deben ser serias o largas. «A veces la gente sólo quiere saber que piensas en ella durante el día, incluso cuando no tienes tiempo para hablar durante horas», explicó. Por eso, el equilibrio chicxs.

Dale una oportunidad a las relaciones a distancia

Muchos no le tienen fe a este tipo de conexión, pero quizás te puedes sorprender. Según Sussman, «la gente debería afrontarlo con una mente abierta». Puede que conozcas a tu alma gemela, pero vive en otro lugar, por lo que vale la pena darle una oportunidad a una relación internacional o a distancia

La única regla: tener objetivo en mente

Si te zambulles a ella, deben tener un plan a medio o largo plazo sobre su futuro y dónde vivirán o como planean abordar el tema de la distancia. «Una de las reglas más importantes es saber cuánto tiempo estaréis separados», explica Sussman, quien ve que un problema común en este tipo de relación es empezar una de ella sin hablar de cuándo se verán o vivirán juntos.

Si ya partiste una relación a distancia, es bueno hablar de la logística de la relación: poner todas las posibilidades en la mesa. Uno tendrá que dejar su trabajo, o dejar a sus padres ya mayores, o irse a vivir a un lugar donde el estilo de vida no te convence mucho. Lo mejor es hablar esto, para crear una estrategia con la que los dos estén conformes.

Ten en mente que las visitas entre ustedes no serán perfectas

Cuando se vean físicamente, algo genial de visitar al otro será explorar el lugar y vivir nuevas experiencias. Sin embargo, Sussman recomienda que el primer viaje lo usen para relajarse y estar juntos en casa, no es necesario que estén en modo turista todo el tiempo.

Igualmente, una relación a distancia no significa que estén por sobre los problemas cotidianos de cualquier pareja. Es inevitable que cuando se junten puedan pasar cosas imprevistas, como que uno de los dos se enferme o se hayan peleado y eso hizo que malgastaran tiempo juntos. Todo eso es normal y no es necesario enojarse por ello. Según Sussman, solo asúmelo.