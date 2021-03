Carlos Pinto compartió mas detalles sobre entevista que le hizo a Moises Bravo, el padre del menor de 3 años que fue asesinado en Caripilún.

Fue en el matinal de CHV que Pinto se dió el tiempo de compartir sus impresiones sobre el caso de Tomasito y los crímenes violentos que han ocurrido este último tiempo en el país.

Pinto reflexionó sobre la importancia de que la justicia actúe a tiempo y que el caso no se pierda en el tiempo.

«Espero que no llegue un momento tal donde se produzca algo parecido al caso Fernanda Maciel, donde pasaron meses meses y todo se diluye» comentó el periodista.

La entrevista a Moises Bravo

El caso de Tomás Bravo remeció a todo Chile luego de que estuviera desaparecido por más de 9 días, y después cuando su cuerpo fue encontrado cerca del último lugar donde se le vio con vida.

Aún no se ha encontrado al culpable del crimen, pero se sospecha del tío de Tomás. La desconfianza ha separado a la familia, que tiene distintas opiniones al respecto.

Carlos Pinto tuvo la oportunidad de entrevistar a Moises Bravo, el papá de Tomás. Durante la entrevista Moisés admitió que desconfía de la versión del tío porque es muy cambiante.

Incluso le reveló a Pinto que tuvo un tenso encontrón con el tío cuando supo que Tomás había desaparecido.

“Cuando sale, me queda mirando y le digo ¿dónde dejaste a mi hijo, dónde está el Tomy? Y me pregunta ‘¿cómo? Qué pasa?’ como respuesta. ¿Cómo qué pasa, le digo? Y le doy un empujón. ¿Cómo? No te das cuenta de lo que está pasando? ¿De lo que hiciste?” aseguró Moises Bravo

Una vez que revisaron la entrevista, Carlos Pinto reveló que el papá de Tomás le hizo una profunda pregunta.

«Moisés me dijo ‘Carlos, ¿qué cree que yo puedo hacer de aquí en adelante? ¿Deberé seguir hablando? ¿Qué me dice usted?’. Entonces, eso es bien complicado, porque no soy yo quién para decirle si deba seguir hablando o no. Le dije que ‘eres libre de hacer lo que estimes conveniente’. Me dijo: ‘Por mi hijo, todo lo que sea necesario’» contó Pinto

Además, Carlos Pinto hizo un llamado a tener cuidado con los niños para evitar que casos tan terribles como este, se sigan repitiendo.